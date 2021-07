L'OMC soutient la Tunisie face au Maroc sur les taxes d’importation de livre scolaire

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a apporté, mardi à Genève, son soutien à la Tunisie dans le différend qui l’oppose au Maroc sur des droits antidumping que le Royaume a imposés sur les cahiers d’exercices scolaires tunisiens importés. L’information, relayée par Reuters, concerne un différend vieux de deux ans : en janvier 2019, le Maroc avait imposé des droits antidumping compris entre 15,69% et 27,71% sur les manuels scolaires tunisiens, décision contestée par la Tunisie auprès de l’OMC dans la foulée.

Le panel de trois experts a rendu hier son rapport, dans lequel il revient sur les points avancés par la Tunisie, en affirmant son soutien au pays sur le principe que le Maroc avait commis une erreur dans son calcul de ce que devrait être un prix «normal» pour les manuels.

L’OMC a conclu que le Maroc n’avait pas respecté l’accord Anti-Dumping de l’OMC, notamment par son manque d’un «"examen objectif" de la sous-cotation des prix, de la dépression des prix et de la prévention des augmentations de prix». Pour l'instance, le Maroc n'avait pas non plus respecté un «"examen objectif" de l'évolution des ventes, de la part de marché et de la productivité du marché intérieur, ainsi que de la rentabilité».

Le panel a donc conclu une violation de l’accord par le Maroc, lui recommandant de se mettre en conformité sur la question.