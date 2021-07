Armement : Raytheon technologies fournira des moteurs aux 25 F-16 commandés par le Maroc

En mars 2019, le Maroc commandait des Etats-Unis 25 nouveaux F-16 de type D Block 72, pour un montant de 3,7 milliards de dollars. Depuis le processus de construction est sur la bonne en voie. En témoigne, l’octroi par l’US Air Force à Raytheon Technologies du contrat d’équipement des appareils des Forces armées royales en nouveaux moteurs, annonce le Pentagone.

Le contrat s'élève à 212,05 millions de dollars, indique un média anglophone. Les travaux auront lieu à East Hartford, Connecticut, et s'achèveront le 30 juin 2025. Le Maroc avait commandé en mars 2019, 25 avions F-16/D Block 72, réalisés par Lockheed Martin et 29 moteurs Pratt et Whitney F100-229 et autres équipements connexes auprès du gouvernement des Etats-Unis.

Le choix du Raytheon Technologies ne relève pas du hasard. La société est un traditionnel fournisseur d’armes aux FAR. Elle assure la maintenance de missiles à grande vitesse antiradars Harm, installés sur les avions F-16 marocains.