Renault Group Maroc s’engage dans la filière électrique et renforce le sourcing au Maroc

Le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique et le Groupe Renault ont signé aujourd’hui un renouvellement des accords visant à consolider l’écosystème du groupe sur la période 2021-2030, confirmant le rôle de moteur de la filière automobile au Maroc du groupe au losange.

La branche marocaine de Renault Group devrait donc prochainement développer de nouveaux projets de véhicules, incluant progressivement les technologies d’électrification. Aussi, le groupe s’engage à atteindre 2,5 milliards d’euros (26,45 milliards de dirhams) de chiffres d’affaires en sourcing local dès 2025, pour atteindre à terme une cible de 3 milliards d’euros (31,74 milliards de dirhams) de chiffres d’affaires et 80% d’intégration locale.

En bon exemple des efforts de Renault au Maroc, la première Dacia Sandero fabriquée à Aïn Sebaâ, dans les usines de la Société marocaine de construction automobile, sera commercialisée au Maroc dès septembre.

«Sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’industrie automobile, au Maroc, amorce, aujourd’hui, un nouveau tournant de son évolution. Le développement de notre partenariat avec Renault ouvre son écosystème à de nouveaux horizons à forte valeur technologique. L’élargissement de l’écosystème Renault répond à deux enjeux majeurs du secteur, à savoir, le positionnement du Maroc dans la mobilité électrique et le renforcement du sourcing local», a déclaré le ministre Moulay Hafid Elalamy.

Pour sa part, Luca de Meo, CEO de Renault Group présent à la signature a déclaré que «cet accord va permettre de renforcer la compétitivité et l’attractivité de l’industrie marocaine tout en la préparant pour l’avenir : la stratégie de décarbonation initiée par le Royaume est totalement en phase avec notre vision et sera un élément structurant dans les années à venir.»