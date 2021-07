Tunis : Bourita porteur d’un message verbal du roi Mohammed VI au président Saïed

Le président tunisien Kais Saïed a reçu le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, cet après-midi au palais de Carthage, indique la présidence tunisienne sur sa page Facebook.

A Tunis, le chef de la diplomatie est porteur d’un message verbal du roi Mohammed VI au chef de l’Etat. «Lors de cette rencontre, les liens fraternels forts entre les dirigeants des deux pays ont été réaffirmés, et la détermination commune entre les deux pays a été renouvelée de continuer à travailler ensemble pour consolider les relations de coopération bilatérale et réaliser les aspirations communes des deux peuples frères vers une plus grande solidarité», précise la même source.

Cette visite de Nasser Bourita à Tunis intervient moins de 72 heures après la décision du président Saïed de suspendre les travaux du Parlement et limoger le gouvernement.

Ce mardi également, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra est attendu également dans la capitale tunisienne. La veille, Kaïs Saïed s’est entretenu téléphoniquement avec son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune.