Italie : Les manifestations de soutien à la famille de Younes El Boussetaoui se multiplient

La mobilisation autour de la famille de Younes El Boussetaoui s’élargit. Après une manifestation samedi à Voghera, où le Maroco-italien de 39 ans a été tué mardi dernier, un rassemblement s’est tenu dimanche à Bologne, à l’appel du mouvement Black Lives Matter et l’Association des travailleurs marocains en Italie, rejoints par de nombreuses organisations de la société civile. Ce mardi, un sit-in se tient aussi à Brescia, à l’appel des Marocains d’Italie. D’autres villes du nord du pays ont également connu des manifestations, à l’image de Turin et de Biella. Président de l’association Al Huda et conseiller municipal, Mohamed Es Saket a décrit auprès de La Stampa «une initiative pacifique à laquelle participent les communautés marocaines de Vercelli, Ivrea et Turin».

Nombre de ces rassemblements se tiennent en présence de Bahija El Boussetaoui, sœur du défunt, ainsi que des amis et des proches. Dimanche à Bologne, la Maroco-italienne a pris la parole lors d’une manifestation, pour s’adresser directement au président italien Sergio Mattarella et au roi Mohammed VI. Dans son intervention, la jeune femme a appelé les deux chefs d’Etat à intervenir afin que le mis en cause n’échappe pas à la justice, au vu des «manœuvres politiques» qui viseraient à «ensabler l’affaire». Par la même occasion, elle a promis de faire le tour de l’Italie «jusqu’à ce que justice soit faite».

Mohamed Es Saket a également dénoncé l’impunité autour de cette affaire, affirmant aux médias italiens que «celui qui a tiré n’est pas allé en prison un seul jour». Au lendemain du drame, le responsable a plutôt été assigné à résidence, avant d’être entendu par la justice, vendredi dernier. «Nous voulons rappeler à tous que le sang de Younes vaut celui d’un Italien. Sa famille s’attend à ce qu’un procès équitable se tienne et que ceux qui lui ont ôté la vie soient condamnés», a-t-il plaidé.

Mansuétude de la police et influence sur témoin

Cet appel a été lancé quelques jours avant que de nouvelles révélations ne soient rendues publiques au sujet du meurtre raciste présumé, où Younes El Boussetaoui a été fusillé par un conseiller municipal à la sécurité (Ligue du nord) à Voghera. Alors que des associations soupçonnent le commissariat en charge de l'affaire d'indulgence envers l’ancien cadre de la police, une vidéo a été mise en ligne par La Presse, montrant que le mis en cause n’a été ni dépossédé de son arme ni interpellé, lors de l’intervention des carabiniers sur les lieux du crime.

Dans cette séquence, le responsable apparaît même s’approcher d’un témoin qui était interrogé par un agent des Carabinieri, en essayant de lui faire dire qu’il avait vu Younes donner un coup de poing avant l’usage d’arme. «Avez-vous vu ce qu’il a fait en me donnant un coup à la tête ? L’important est que vous l’ayez vu me donner un coup à la tête», semble dire le mis en cause. Cette vidéo corrobore la version selon laquelle les défenseurs du conseiller municipal voudraient qualifier les faits comme «légitime défense», ce qui remet en cause l’usage de force disproportionné.

Au lendemain du drame, le leader de la Ligue et ancien ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini, a pris la défense du responsable local, tandis que la presse de droite et d’extrême droite a diffusé des images pour justifier la thèse de légitime défense. Pour leur part, les proches de Younes El Boussetaoui ont rappelé que ce dernier souffrait de troubles mentaux et qu’il devait être assisté par le responsable au moment des faits, mais non pas tué.