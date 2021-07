L'Etat cède 35% du capital de Marsa Maroc au groupe Tanger Med

L'Etat procédera à la cession au profit du groupe Tanger Med, d'une participation stratégique à hauteur de 35% du capital social de la Société d'Exploitation des Ports, Marsa Maroc et ce, avec un prix de 5,48 milliards de dirhams (MMDH) coupon Marsa Maroc 2020 attaché. Cette opération est soumise à la levée de certaines conditions suspensives réglementaires et sera réalisée sur le marché de blocs, indique Marsa Maroc dans un communiqué. L'Etat conservera une détention directe de 25% du capital social et des droits de vote de Marsa Maroc, précise-t-on.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des hautes orientations royales relatives à la réforme du secteur public, souligne la même source, ajoutant que l'Etat poursuit ainsi sa politique d'accompagnement des différents secteurs stratégiques identifiés, notamment à travers les entreprises publiques qu'il contrôle.

Tanger Med et Marsa Maroc, tout en gardant leur indépendance, mettront en œuvre un partenariat stratégique qui permettra à ces dernières de développer des synergies sectorielles et au Royaume de disposer d'un ensemble fort, à même de relever les défis logistiques de l'économie nationale. L'ensemble constitué pourra ainsi mieux accompagner les industriels, les importateurs et les exportateurs marocains, avec une offre de service plus performante et compétitive, dans un contexte de reconfiguration dynamique des corridors logistiques internationaux.

Tanger Med est un hub industrialo-portuaire comprenant le port Tanger Med 1, le port Passagers et Rouliers, le port Tanger Med 2, et plus de 2 000 ha de zones d'activités logistiques, industrielles et commerciales. En 2020, Tanger Med s'est positionné comme premier port à conteneurs de tout le bassin méditerranéen et la deuxième zone économique la plus attractive au monde selon le Financial Times.

Marsa Maroc est le leader national de l'exploitation de terminaux portuaires. Présent dans 9 ports du Royaume, il offre des services de manutention, de stockage et de logistique portuaire ainsi que des services aux navires.