CDG Invest investit 3 millions de dirhams dans la startup Saweblia

CDG Invest a annoncé, ce mardi, investir 3 millions de dirhams en seed dans Saweblia, une startup lauréate de la deuxième promotion du programme 212Founders, spécialisée dans les réparations à domicile et au bureau. L’investissement permet à la startup d’entrer dans sa phase d’accélération du programme 212Founders.

Pour les particuliers et les professionnels, Saweblia propose des services complets par une approche multicanale (site web, WhatsApp, réseaux sociaux) pour réaliser des travaux d’électricité, de plomberie, de climatisation, de peinture, de désinfection, de menuiserie et autres prestations de bricolage, indique un communiqué de CDG Invest.

Saweblia mise sur la digitalisation pour simplifier et améliorer l’accès des citoyens aux services qui leur sont essentiels au quotidien. Déjà positionnée à Casablanca, la startup pourra grâce aux financements augmenter sa croissance en se développant à Rabat, Marrakech, Tanger et Fès.

«En faisant appel à Saweblia, nos clients réalisent un acte citoyen en contribuant à apporter des revenus stables et des incentives sociales à une population vulnérable. Grâce à nos collaborateurs et nos artisans, nous agissons comme le tiers de confiance et de qualité pour une clientèle qui a augmenté son niveau d’exigence», ont déclaré Réda Lakhlifi et Mohammed Ait Addi, cofondateurs de Saweblia.

La startup souhaite organiser un secteur informel, pour valoriser le savoir-faire marocain et l’investissement leur permettra d’investir dans la formation d’artisans et de leur offrir des incentives sociales, conclut-on.