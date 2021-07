Crise maroco-espagnole : Rabat et Madrid auraient entamé des négociations depuis juin

Alors que le temps semble s’arrêter s’agissant de la crise entre l’Espagne et le Maroc, Rabat et Madrid ont entamé des négociations en juin et début juillet. Bien que le nouveau chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares, s'est déjà rendu à Londres pour son premier déplacement à l’international et partira ce mardi pour le Pérou, ne s'est pas encore rendu à Rabat, les deux pays ont intensifié leurs pourparlers, rapporte El Pais.

Citant des sources diplomatiques bien informées, le journal espagnol a indiqué que lors d’une première étape, la seule communication se faisait par le biais d'intermédiaires comme le Haut-commissaire de l'UE, Josep Borrell, et d'autres membres de la Commission européenne. Toutefois, l'ambassadeur espagnol à Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, et la directrice générale pour le Maghreb, Eva Martínez, qui a quitté son poste mardi dernier, ont eu par la suite des entretiens avec l'ambassadrice du Maroc, Karima Benyaich, durant la période précitée.

«La conclusion de la diplomatie espagnole était qu'il ne fallait pas traiter la crise comme un épisode isolé à résoudre au plus vite», indiquent les mêmes sources. «Le risque est de clore la crise d’une mauvaise manière et qu'elle se répète au bout d'un moment», affirment les sources consultées.

Ainsi, pour éviter cela, l'Espagne a proposé une «révision complète des relations bilatérales pour clarifier la position de chacun dans les chapitres les plus épineux». Les sources diplomatiques espagnoles admettent qu'un accord aussi ambitieux ne sera pas facile et que la négociation prendra du temps. «Si la visite du ministre Albares à Rabat (qui a été envisagée ces jours-ci, sans aboutir) a lieu, ce ne sera pas non plus la fin du processus, mais une étape sur la voie du rétablissement de la confiance», conclut-on.