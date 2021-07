Sahara : Des détenus du groupe Gdeim Izik entament une grève de la faim de 48h

Des prisonniers de Gdeim Izik ont entamé, cette semaine, une grève de la faim de 48 heures en solidarité avec le prisonnier sahraoui Yahya Mohamed al Hafed Izza, qui mène 23 jours en grève de la faim. Selon l’agence espagnole EFE, des militants des droits humains au Sahara ont confirmé que cette grève est menée pour attirer l'attention et condamner la situation «malheureuse du prisonnier d'opinion sahraoui qui se trouve dans un état de santé épouvantable».

«L'objectif de cette initiative est de dénoncer les graves violations des droits fondamentaux et légitimes de ce prisonnier qui a été transféré par l'administration de la prison locale de Bouizakarne à la prison centrale centrale Moul El Bergui». Al Hafed Izza a entamé, le 3 juillet, une grève ouverte de la faim pour dénoncer son transfert et «protester contre la détérioration, les conditions misérables de sa détention et les traitements cruels et humiliants qu'il a subis tout au long de sa détention arbitraire», poursuit EFE.

L’agence rappelle que les détenus du groupe Gdeim Izik qui sont dispersés sur plusieurs prisons marocaines. Ils accusent les autorités marocaines de «bafouer» leurs droits, selon des ONG pro-Polisario. Des organisations telles qu'Amnesty International et Human Rights Watch ont, pour leur part, demandé que «les droits fondamentaux des prisonniers sahraouis soient respectés et garantis», conclut la même source.