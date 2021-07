Marrakech : Enquête après le décès d'une femme ayant reçu une dose du vaccin J&J

Les autorités de Marrakech ont ouvert, lundi, une enquête pour déterminer les causes du décès d'une jeune femme qui a reçu une dose du vaccin Janssen, produit par le laboratoire Johnson & Johnson. Selon des sources médiatiques, la Marocaine, âgée de 27 ans et qui travaille dans l’hôtellerie, se serait évanouie peu de temps après avoir été vaccinée au centre de vaccination de Bab Ighli, avant d’être transférée en urgence à l’hôpital où elle a rendu l’âme.

Lamia Chakiri, cheffe de la délégation régionale du ministère de la Santé dans la région de Marrakech-Safi, a expliqué, dans des déclarations, qu’«on ne peut pas établir un lien de causalité entre la mort de la jeune femme et sa vaccination», en exprimant son regret que la jeune femme est décédée, malgré l’intervention de l’équipe de vaccination.

Au même centre de vaccination, trois cas d’évanouissement ont été enregistrés. La responsable a rappelé, à cet égard, que Johnson & Johnson «peut provoquer des complications normales comme tout autre vaccin».

Une autre source de la délégation régionale du ministère de la Santé a expliqué que «de nombreuses personnes ont reçu ce vaccin et cela n’a entraîné aucune complication chez eux». «La panique et la peur des aiguilles et du processus de vaccination peuvent entraîner des complications pour certaines personnes. L'hystérie provoque de graves complications», a-t-elle ajouté.

Le week-end dernier, le Maroc a reçu un don américain de 300 000 doses du vaccin Janssen, produit par le laboratoire Johnson & Johnson, via l’initiative mondiale Covax.