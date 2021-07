JO : Sur les pas de Tyson, Youness Baalla aurait tenté de mordre l'oreille de son adversaire

Le pugiliste marocain Youness Baalla (81-91 kg) a été éliminé, mardi, en huitièmes de finale du tournoi de boxe, comptant pour les Jeux olympiques de Tokyo, après s’être incliné (0-5) face au Néo-zélandais David Nyika. «Le boxeur néo-zélandais n'a pas rencontré beaucoup de difficultés sur la voie d'une victoire contre Youness Baalla (…) à part le fait de faire face à une tentative de morsure de son adversaire marocain», écrit The Guardian.

En effet, selon le journal britannique, Nyika, double médaillé d'or des Jeux du Commonwealth, a remporté les deux premiers tours avec aisance, en troublant constamment Baalla avec des coups précis lors de l’affrontement qui s’est déroulé à la Kokugikan Arena, considérée comme le foyer spirituel de la lutte de sumo au Japon.

A la reprise du troisième tour, le pugiliste marocain aurait «perdu son sang-froid et a tenté de mordre l'oreille de son adversaire (…), mais David Nyika, choqué, a réussi à se retirer à temps». Par la suite, le Néo-zélandais a exprimé sa surprise que l'arbitre ait raté l'incident. «Je ne pense pas que l'arbitre l'ait vu», a déclaré le joueur de 25 ans, ajoutant que son adversaire avait «probablement goûté beaucoup de sueur». «Heureusement, il avait son protège-dents et j'étais un peu en sueur. Je ne me souviens pas de ce que je lui ai dit mais je lui ai tendu un peu la joue», ajoute celui qui s’est assuré d’une place en quart de finale contre Uladzislau Smiahlikau de Biélorussie.

L'incident, qui a été rediffusé sur les chaînes de télévision, rappelle le tristement célèbre combat de Mike Tyson où l'ancien champion du monde a arraché un morceau de l'oreille d'Evander Holyfield lors d'un combat en 1997.



Contacté par The Guardian, le porte-parole de l’équipe marocaine à Tokyo n'a pas répondu à la sollicitation.

Mardi, la pugiliste marocaine Oumaima Bel Habib a elle aussi été éliminée par l'Ukrainienne Anna Lysenko (0-5). «Le noble art marocain est sorti ainsi bredouille de l'édition de Tokyo, après l'élimination de Mohamed Hammout (moins 57 kg), Mohammed Assaghir (75-81 kg), Abdelhaq Nadir (57-63 kg) et Rabab Cheddar (51 kg)», rappelle l’agence MAP.