Maroc Telecom : 74 millions de clients au premier semestre 2021

La société de télécommunications Maroc Telecom annonce aujourd’hui dans un communiqué ses résultats consolidés du premier semestre au compte de l’année 2021, avec une progression de la base client de 7,5% pour atteindre près de 74 millions de clients, notamment grace aux Data Fixe en progression de 7,7% au Maroc.

Pour sa part, le chiffre d’affaires du groupe se consolide au second semestre 2021, avec -0,8% à change constant, mais connaît une baisse au Maroc de 7,1% au premier semestre, pour atteindre 9 774 millions de dirhams. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIDA) maintenu à 52,5% (9 160 millions de dirhams) pour le premier semestre dans son ensemble. La filiale Moov Africa opérant en Afrique annonce un chiffre d’affaires en progression de +4,7% à change constant pour le second trimestre.

Ces chiffres permettent à Maroc Telecom de présenter un résultat net (part du groupe) en progression de 43,6%, et une baisse de la dette nette de 20%, atteignant 80% du BAIIDA. Le chiffre d’affaires atteint à la fin du mois de juin de cette année 17 780 millions de dirhams, soit une légère baisse de 3%.

Pour l’année 2021, le groupe maintient ses perspectives, à savoir la baisse du chiffre d’affaires, la baisse du BAIIDA, des dépenses d'investissement de 15% du chiffre d’affaires, hors fréquences et licences. Les investissements du groupe représentent d’ailleurs 2 115 millions de dirhams pour la période étudiée, soit une hausse de 78,3% sur un an.

La répartition du parc du groupe représente 19,6 millions de clients pour le mobile (+0,3% sur un an), 2 millions de lignes fixes (+1% sur un an) et 1,7 million de clients haut débit (+3,3%).