Brexit : Aux Iles Canaries, les agriculteurs veulent une révision de l’accord agricole Maroc-UE

Comme pour la péninsule, les principales organisations agricoles aux Iles Canaries sollicitent de l'Union européenne de réviser l'accord commercial avec le Maroc. Une requête justifiée par la «concurrence déloyale» des produits marocains, notamment après la sortie du Royaume-Uni de l’UE, actée depuis le 1er janvier 2021, rapporte El Dia.

L'Association des agriculteurs et des éleveurs des Iles Canaries (ASAGA) et la section locale de la Coordination des organisations d'agriculteurs et d'éleveurs (COAG), expliquent que le Brexit s’est traduit par la perte de 63 millions de consommateurs. Cependant, les quotas d'entrée des produits agricoles marocains n'ont pas changé. Elles déplorent néanmoins que Londres et Rabat aient conclu un accord bilatéral par lequel les tomates et autres légumes du Maroc entrent à des tarifs préférentiels au Royaume-Uni, au détriment manifeste des tomates des Canaries.

Le président de COAG-Iles Canaries, Rafael Hernández, affirme que Bruxelles n'a jamais évalué l'impact de l'accord commercial avec le royaume car «le Maroc sort toujours l'épouvantail de l'immigration et du djihadisme pour arrêter toute coupe dans ses avantages au détriment des agriculteurs (espagnols) qui paient ainsi le prix de ne pas déranger le pays voisin».

En novembre 2019, les deux organisations agricoles avaient déjà qualifié l’accord d’association entre le Maroc et le Royaume-Uni, signé le 26 octobre 2019, de ««coup fatal» porté contre un secteur «déjà à l’agonie depuis que les britanniques ont voté en faveur de la sortie de l’Union européenne lors du referendum du 23 juin 2016».



En janvier dernier, ces revendications ont été portées par l’eurodéputé du Parti Populaire des Iles Canaries, Gabriel Mato. Celui-ci avait alerté des risques de l’accord entre Londres et Rabat sur les exportations agricoles espagnoles au Royaume-Uni.