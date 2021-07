Covid-19 : Les citoyens peuvent se faire vacciner dans n’importe quel centre au Maroc

Le ministère de la Santé a annoncé ce lundi, l’élargissement de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus aux citoyens âgés de plus de 25 ans. Dans un communiqué de presse parvenu à Yabiladi, le ministère annonce également que les bénéficiaires peuvent se rendre au centre de vaccination le plus proche pour bénéficier de leur première ou deuxième dose, «sans exigence d'adresse et de pays de résidence».

Cette décision a été prise «afin d'accélérer le processus national de vaccination contre la Covid-19, et faciliter le bénéfice des groupes cibles du processus de vaccination», explique le ministère.

Le département rappelle que les centres de vaccination resteront ouverts jusqu'à 20h, sept jours sur sept, ce qui permettra aux employés, salariés et autres, dont les circonstances ne leur permettent pas de se déplacer aux centres pendant le travail, de se faire vacciner.

Le ministère de la Santé appelle enfin tous les groupes cibles à continuer de participer à ce grand atelier national, dans le but de «contribuer aux efforts pour freiner la propagation du virus dans notre pays, parvenir à une immunité collective et retrouver une vie normale».