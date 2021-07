Le Maroc et Israël auront des «relations diplomatiques à part entière»

L'ONMT et El Al ont signé, dimanche, un protocole d'accord sur la promotion des destinations touristiques marocaines. / DR

Avec le lancement de vols directs entre Israël et le Maroc dimanche, les liens entre l’Etat hébreu et le royaume «se transformeront en relations diplomatiques à part entière», a indiqué hier une source diplomatique bien informée au journal Times of Israel. Une déclaration qui intervient alors que les liaisons aériennes entre les deux pays ont été inaugurées.

Ainsi, l'Office national marocain du tourisme (ONMT) et la compagnie nationale israélienne El Al ont annoncé, dimanche, avoir signé un protocole d'accord sur la promotion des destinations touristiques marocaines. La signature fait suite à l'inauguration dimanche des deux premiers vols commerciaux directs entre Tel Aviv en Israël et Marrakech au Maroc, opérés par El Al et Israir qui exploite des services charters internationaux depuis l'aéroport international Ben Gourion, rappelle l’agence Xinhua.

A partir du 10 août, El Al exploitera également trois vols hebdomadaires vers la plus grande ville du Maroc, Casablanca, tandis qu'une troisième compagnie aérienne israélienne, Arkia, lancera ses vols vers le Maroc en septembre, a indiqué l'ONMT.

«Ces nouveaux vols font suite à plusieurs mois de discussions menées par l'ONMT avec des professionnels du tourisme israéliens», selon le communiqué. Une série de rencontres sera organisée cette semaine entre professionnels marocains et israéliens dans les villes de Marrakech et d'Essaouira, a-t-il précisé.

Le Maroc et Israël ont signé le 21 janvier un accord pour lancer des vols directs entre les deux pays, sans limitation du nombre de vols et de transporteurs aériens pouvant exploiter la nouvelle route. L'accord prévoit également jusqu'à 10 vols cargo hebdomadaires.

La semaine dernière, le chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid a indiqué s’être entretenu avec son homologue marocain, Nasser Bourita, dans le cadre des pourparlers pour organiser une visite au Maroc, où il doit notamment inaugurer le bureau de liaison israélien à Rabat.