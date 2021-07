Lutte anti-Covid : Les dernières mesures préventives porteront leurs fruits dans deux semaines

Le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet a annoncé que les récentes mesures préventives pour lutter contre la pandémie du coronavirus (Covid-19) devraient porter leurs fruits dans deux semaines, soulignant que le système national de santé est toujours résilient face à la rechute épidémiologique.

Mrabet, invité de l'émission matinale de la Radio d'information marocaine (RIM RADIO), a précisé aujourd'hui que le gouvernement prendra des mesures plus strictes si la situation s'aggrave à cause du non-respect de la part des citoyennes et citoyens des mesures de prévention, le Maroc faisant face à une cinquième vague de propagation du Covid-19.

La propagation rapide du virus pourrait compromettre tous les progrès réalisés par le Maroc dans sa lutte contre la pandémie, expliquant que le nombre quotidien des cas s'élève désormais à «4 000 avec plus de 100 nouveaux cas par jour en réanimation et les services de soins intensifs, alors que le nombre de décès atteint 20 cas quotidiennement». Le coordinateur a précisé que la recrudescence des cas critiques à Casablanca et Marrakech doit être maitrisée par un respect de la distanciation physique, des règles d'hygiène et du port du masque par les citoyens.

Mrabet a enfin appelé les citoyens présentant certains symptômes tels que la fièvre, la toux, la fatigue et les douleurs musculaires, entre autres, à s’abstenir de se rendre au travail pour éviter la contamination entre collègues, à respecter le confinement individuel et à se rendre au centre de santé le plus proche pour effectuer les examens nécessaires.