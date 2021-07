«Le mensonge originel» d'Asmae El Moudir sélectionné à la 9e édition de Final Cut in Venice

«Le mensonge originel» (The Mother of All Lies), un docu-fiction réalisé par Asmae El Moudir, figure parmi les six films en cours de réalisation sélectionnés à la 9e édition de Final Cut in Venice, un programme de soutien organisé dans le cadre du Festival international du film de Venise, indique lundi le Centre cinématographique marocain (CCM). «Depuis 2013, Final Cut in Venice offre un soutien à la post-production aux films originaires des pays africains et arabes», relève le CCM dans un communiqué, notant que les films sélectionnés, trois fictions et trois documentaires, sont des coproductions entre plusieurs pays. «Le mensonge originel» est une coproduction entre le Maroc, le Qatar, et l'Allemagne, précise-t-on.

D'après le communiqué, les films sélectionnés par Final Cut in Venice sont soumis à un jury de professionnels qui attribue aux lauréats un financement pour leur post production et facilite leur accès aux marchés du film. Ce film a également été soutenu lors de la seconde édition des Ateliers de l'Atlas en 2019, le programme de soutien à l'industrie cinématographique du Festival International du Film de Marrakech.

Parmi les films réalisés par Asmae El Moudir, «La guerre oubliée» a remporté le Grand prix et le prix de la réalisation au 5e Festival du film documentaire sur la culture, l'histoire et l'espace sahraoui hassani à Laâyoune en décembre 2019. Son premier long métrage documentaire, «Fi zaouiyat Omi» (Postcard), produit par Aljazeera Documentary Channel en 2020, a été sélectionné dans de prestigieux et sera projeté cette semaine en compétition officielle au Durban International Film Festival (Afrique du Sud), rappelle le CCM. Ce film a obtenu notamment le Grand Prix du Festival International du Film de la Femme à Toronto et le Grand Prix de IsReal Film Festival de Nuoro (Italie), conclut le communiqué.