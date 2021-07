Maroc-Israël : La résistance palestinienne fustige l’opérationnalisation des lignes directes

L'atterrissage, dimanche, de deux avions israéliens au Maroc, dans le cadre des lignes aériennes reliant Israël au Royaume irrite en Palestine. Dimanche, les comités de résistance palestinienne ont ainsi dénoncé la mise en place de ces lignes, en affirmant que «l’atterrissage de deux avions sionistes au Maghreb est un reflet supplémentaire de la chute morale et éthique du régime marocain».

Dans un communiqué, les comités de résistance ont rappelé que l’établissement de ces lignes intervient «après les massacres et les crimes de l'entité sioniste à Gaza et à Al Qods et les attaques continues contre la mosquée Al Aqsa». Pour eux, «cela révèle l'étendue de la trahison du Maroc qui préside le Comité Al Qods». La résistance palestinienne a ajouté que «la normalisation arabe est un service gratuit pour l'entité sioniste et ses objectifs expansionnistes et subversifs dans le monde arabe», avant de critiquer à nouveau le Maroc.

«La persistance du régime marocain à normaliser les relations avec l'entité sioniste est une bénédiction et un encouragement pour cet ennemi fasciste à commettre davantage de massacres, de génocide et de crimes contre le peuple palestinien. Il semble que les normalisateurs du régime marocain ignorent l'histoire ancienne du peuple arabe marocain, qui a offert des milliers de martyrs, de prisonniers et de blessés dans le cadre de leur soutien à la révolution et à la résistance du peuple palestinien.» Comités de la résistance palestinienne

La résistance palestinienne «lance un appel au peuple frère marocain pour rejeter la normalisation avec l'ennemi de la nation et de se révolter contre les normalisateurs, aux soumis, et à ceux qui se jettent dans les bras des envahisseurs sionistes».

Les internautes marocains partagés

Dimanche, un avion de la compagnie aérienne israélienne Israir a atterri à l’aéroport de Marrakech Menara en provenance de l'aéroport international Ben Gourion de Tel Aviv. Dans la même journée, un autre appareil de la compagnie aérienne israélienne El Al a également atterri dans la ville ocre, transportant une dizaine de touristes israéliens.

Le Groupe national de travail pour la Palestine et l'Observatoire marocain contre la normalisation n’ont pas tardé à réagir. Les deux ONG ont ainsi affirmé que «ce qui s'est passé est un crime complet, visant à briser le collier de la condamnation mondiale des récents crimes de l'entité sioniste contre le peuple palestinien». Dans un communiqué conjoint, elles ont également assuré que «la normalisation constitue une menace réelle et existentielle pour le Maroc, l’État et la société, tout en étant fondamentalement en contradiction avec la position et la responsabilité de l'État marocain envers Al Qods et la Palestine».

Les internautes marocains ont, quant à eux, été partagés entre ceux qui ont souhaité la bienvenue aux touristes israéliens et d’autres qui ont dénoncé la normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv.

Certains ont même partagé des images pour exprimer leur mécontentement suite au lancement de ces lignes directes et assurer que «les touristes israéliens ne sont pas les bienvenus» au Maroc.

La semaine dernière, le chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid a indiqué s’être entretenu avec son homologue marocain, Nasser Bourita, dans le cadre des pourparlers pour organiser une visite au Maroc, où il doit notamment inaugurer le bureau de liaison israélien à Rabat.