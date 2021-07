Maroc : Flambée des prix de billets de transport public avec les nouvelles restrictions

La récente décision du gouvernement d’instaurer un ensemble de mesures restrictives pour limiter la propagation du nouveau coronavirus n’est pas passée inaperçue dans le secteur du transport public. Ainsi, les prix des billets ont augmenté d'une manière sans précédent.

Selon Al3omk, qui cite l’exemple de Khénifra, la gare routière a annoncé à ses usagers que les prix augmentent suite aux nouvelles mesures. «L’augmentation atteint 100% pour les voyages au-delà de 23h», indique la même source, qui cite un document partagé par un membre de la section de l’Association marocaine des droits humains à Khénifra. «Les prix des billets ont doublé, et avec eux la souffrance des usagers des moyens de transports», a-t-il commenté.

Lundi dernier, à la vieille d’Aid Al Adha, le gouvernement a annoncé avoir décidé un ensemble de mesures, à partir de vendredi 23 juillet pour limiter la propagation du coronavirus. Dans un communiqué, l’exécutif a précisé que les mesures comprennent un couvre-feu nocturne de onze heures du soir à quatre heures trente du matin, sur l’ensemble du territoire national. De plus, la décision impose aux cafés et restaurants, les moyens de transport public et les piscines une capacité maximale de 50%.