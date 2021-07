Maroc : 10,32 millions de tonnes de céréales produites pour la campagne 2020-2021

103,2 millions de quintaux (10,32 millions de tonnes) de céréales ont été produits au Maroc pour la campagne 2020-202, soit en hausse exceptionnelle de 221% par rapport à la campagne 2019/2020 (32,1 millions de quintaux) et 63% par rapport à la moyenne de cinq ans. La valeur ajoutée prévisionnelle de cette récolte s’élève à 130 milliards de dirhams (+18%), prévoit le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts dans un communiqué.

La bonne production s’est réalisée sur une superficie emblavée en céréales principales de 4,35 millions d’hectares, supérieure de seulement 0,3% à celle de la campagne précédente. Sur cette surface, le rendement moyen de production s’est établi à 23,7 quintaux par ares, soit en hausse de 320% par rapport à la campagne passée.

Concrètement, la production céréalière a été réalisée principalement par trois céréales : le blé tendre avec 50,6 millions de quintaux, le blé dur avec 24,8 millions de quintaux et l’orge avec 27,8 millions de quintaux. La campagne agricole 2020-2021 a bénéficié de pluies arrivant aux stades clefs du développement des céréales (tallage, montaison et remplissage) assurant de très bonnes conditions de culture, dépassant même les prévisions initiales au nord d’Oum Errabia.

Ces excellentes conditions ont fait de la saison 2020-2021 la meilleure saison historique, après celle de 2014-2015, notamment grâce aux progrès techniques et technologiques de conservation des sols et aux progrès génétiques par l’utilisation de semences certifiées.

Les exploitations des zones de Saiss, basse Chaouia et Gharb se sont illustrées par des rendements atteignant 50 et 60 quintaux à l’hectare, soit 110,97% et 153,16% de production de plus que la moyenne nationale.