Le premier avion de la ligne directe entre le Maroc et Israël a décollé ce dimanche

Le transporteur aérien israélien Israir a lancé dimanche la première ligne commerciale directe entre Israël et le Maroc, sept mois après la normalisation des relations entre les deux pays. Selon la porte-parole d'Israir, Tali Leibovitz, citée par l’AFP, l'avion transportant environ 100 personnes a décollé le matin de Tel-Aviv pour Marrakech, la capitale touristique du Maroc. Deux à trois vols commerciaux entre les deux villes sont prévus par semaine, a-t-elle ajouté.

Un premier vol direct transportant des officiels israéliens a eu lieu en décembre 2020 entre Tel-Aviv et Rabat. Des accords bilatéraux ont été signés dans la foulée notamment sur l'exemption de visas pour les diplomates et les liaisons aériennes directes.

The first direct flight between Israel ?? and Morocco ?? departing from Ben Gurion Airport to Marrakech Airport ✈️ Today at 11:05 am

This is how EL AL passengers are received at Ben Gurion Airport before boarding the plane

An exciting day for us ? thanks god ??? الحمدالله pic.twitter.com/KwzRkt8sgg