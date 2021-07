Congrès du PSOE : Les socialistes veulent renforcer «les liens et les intérêts avec le Maroc»

En Espagne, le PSOE se prépare à tenir son 40e congrès, du 15 au 17 octobre à Valence. Une occasion pour Pedro Sanchez d'affirmer davantage son emprise sur le parti, notamment après la défaite, le 13 juillet, de Suzana Diaz, sa grande rivale, à la course au secrétariat général de la section du PSOE en Andalousie.

Ce samedi 24 juillet lors d’un meeting à Madrid, les camarades ont présenté la feuille de route du PSOE pour les quatre années à venir, rapporte le quotidien El Pais. Le Maroc y est présent. Les socialistes plaident d'ailleurs pour un renforcement des relations avec Rabat.

«Le Maroc est notre premier partenaire sur la rive sud de la Méditerranée. Aux liens humains s'ajoutent les liens historiques et culturels : la communauté marocaine en Espagne est la deuxième en nombre d'habitants, le réseau consulaire de l'Espagne au Maroc est le deuxième le plus dense de ceux que nous avons dans le monde et le Maroc est de loin notre principal partenaire commercial en Afrique.» Feuille de route du 40e congrès du PSOE

Le document du PSOE affirme, par ailleurs, que le Maroc et l’Espagne entretiennent une «coopération fructueuse» dans la lutte contre la criminalité, le terrorisme ou l'immigration irrégulière. «Nous devons continuer à renforcer ces liens et ces intérêts, qui permettent de surmonter des difficultés spécifiques» au service de «l'association stratégique bilatérale» et la défense en Europe du rôle «stratégique» de Rabat.