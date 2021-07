Covid-19 : Le Maroc recevra 300 000 doses du vaccin de Johnson & Johnson à dose unique

Le Maroc doit recevoir, ce week-end un premier lot du vaccin américain Janssen Covid-19, produit par le laboratoire Johnson & Johnson. Selon le Docteur My Said Afif, membre du comité scientifique et technique de vaccination, cité par SNRT News, ce coup de pouce supplémentaire boostera davantage la campagne de vaccination, le royaume s’attendant à recevoir 300.000 doses du vaccin Janssen.

«Ce sésame, approuvé en mars 2021 par le comité scientifique et technique de la vaccination, est un vaccin anti-covid à vecteur viral non réplicatif (adénovirus)», rappelle-t-on. Il permettra de vacciner 300 000 personnes puisqu'il est administré en une seule dose de 0,5 ml, contrairement aux vaccins Sinopharm et AstraZeneca pour qui la deuxième dose est obligatoire.

Des sources médiatiques précisent que le lot sera destiné aux zones les plus touchés par le covid-19 au Maroc, en attendant de recevoir d’autres lots, pour accélérer la campagne de vaccination.

A rappeler que vendredi, le Maroc a reçu 2 millions de doses du vaccin Sinopharm. Le Maroc a totalement vacciné 9 787 143 personnes, alors que 11 699 533 personnes ont reçu, jusqu’à vendredi, la première dose du vaccin anti-Covid19.