France : Pour Mélenchon, la loi contre le séparatisme est «antirépublicaine et hypocrite»

Président du groupe La France Insoumise (LFI) à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé, vendredi, le projet de loi controversé contre le séparatisme. Intervenant après le vote de ce texte, il a rappelé l’opposition «absolue» de son parti à cette loi «contre-républicaine, dont la vocation antimusulmane est assez claire pour qu’elle ait été une nouvelle fois forte hypocritement rappelée à cette tribune».

Il a estimé que ce texte a «inventé un concept -le séparatisme-, creux et fumeux qui n’a aucune signification, sans toucher une seule seconde au véritable séparatisme que représente l’existence de lois qui s’appliquent différemment». «Vous avez montré là que c’était bien l’islam qui était visé par vous», dénonce-t-il.

Dans son réquisitoire, Mélenchon a rappelé que la France a enregistré, en 2020, «50% de plus d’actes antimusulmans», selon le ministère de l’Intérieur. «C’est la raison pour laquelle je rappelle ici que jamais les insoumis ne participeront à une célébration religieuse et jamais les insoumis ne désarmeront dans la défense sacrée du droit des musulmans à vivre en paix dans ce pays et à être respectés», ajoute-t-il, en saluant «le sang-froid des organisations cultuelles et culturelles musulmane». «En dépit de toutes ces provocations, [elles] se sont comportées avec une absolue dignité».

«On aura entendu pendant des heures ici, discuter de l’interdiction du voile pour les accompagnatrices de sorties scolaires, cette disposition est déjà parfaitement claire. On aura parlé de l’interdiction du burkini, en pleine pandémie. On aura discuté de l’interdiction des drapeaux étrangers dans les mariages et même d’y interdire les youyous que j’insiste pour que l’on continue à faire pendant les mariages car c’est un signe de joie.» Jean-Luc Mélenchon

«Merci au musulmans d’avoir résisté à la tentation de la réplique, à bas votre loi», a-t-il conclu.

En pleine pandémie, on aura parlé du voile, de l’interdiction des drapeaux étrangers dans les mariages et même d’y interdire les youyous. À bas votre loi contre les musulmans ! pic.twitter.com/m4R6vxLLuj — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 23, 2021

Vendredi, le Parlement français a adopté le projet de loi controversé de lutte contre le séparatisme, porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.