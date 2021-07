Maroc : Appel à projets pour la recherche sur la protection de la biodiversité et des écosystèmes

Un appel à projets sera lancé dans le cadre du projet européen Biodiversa du programme Horizon Europe, portant sur la protection de la biodiversité et des écosystèmes terrestres et maritimes, a annoncé le département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Maroc.

Cet appel à projets, dont le lancement est programmé pour le mois d’octobre 2021 et la date limite de dépôt des pré-propositions est fixée pour novembre 2021, vise à soutenir des projets de recherche portant sur la protection de la biodiversité et des écosystèmes terrestres et maritimes. Le budget global alloué à cet appel à projet est de 18,72 millions d'euros.

Le département s’est associé au consortium du projet européen Biodiversa, ouvert aux pays membres et aux pays associés du programme Horizon Europe et ce, dans le cadre du renforcement de la coopération scientifique et technologique dans le domaine de la Biodiversité, souligne le communiqué.

La même source précise que 24 pays participent à cet appel à projet, ajoutant qu'il s'agit de 20 pays de l’Union européenne et de quatre des pays associés au programme Horizon Europe, dont le Maroc.

Selon la même source, les informations sur le pré-lancement et la recherche des partenaires sont disponibles sur le lien https://www.biodiversa.org/1912.