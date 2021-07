Le Maroc va passer par la Pologne pour distribuer ses légumes en Europe

Le site spécialisé Espangol Hortoinfo a annoncé que le Maroc comptait construire en Pologne une nouvelle plateforme logistique dans l’optique de s’en servir comme centre de distribution des légumes marocains sur le Vieux continent. La création de la plateforme sera mise en place par Morocco Foodex avec l’assistance de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l’agriculture et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), avec le soutien des distributeurs allemands, italiens et de la Commission européenne, relate le site.

L’annonce a été faite par Morocco Foodex, l’Agence de contrôle et de coordination des exportations alimentaires relevant du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, lors d’un webinaire. L’Union Européenne et Morocco Foodex œuvrent déjà ensemble à la promotion de la durabilité environnementale, sociale et économique du secteur horticole marocain, en coopération avec le ministère compétent.

El Mehdi El Alami, directeur de la promotion et du développement de Morocco FoodEx, a déclaré lors du webinaire : «Nous recherchons des opportunités d'exportation pour les produits frais marocains, qui répondent aux normes environnementales et sociales les plus élevées, reconnues et attendues dans l’UE.»