Sinopharm : Le vaccin serait inefficace pour 25% des personnes de plus de 60 ans

Une étude réalisée en Hongrie sur l’efficacité du vaccin chinois Sinopharm, distribué également au Maroc, montre que le vaccin anti-Covid-19 serait inefficace chez 25% des personnes de plus de 60 ans. Concrètement, la production d’anticorps spécifiques chez les personnes âgées qui se sont vus administrer le vaccin est largement en deçà de la production chez les plus jeunes, réduisant dangereusement l’efficacité du vaccin dans cette tranche de la population, le rendant même inefficace chez certains.

L’information, relayée par Hungary Today puis Bloomberg rapporte que les chercheurs ont étudiés 450 personnes ayant reçu le vaccin Sinopharm, autorisé dans plus de 50 pays. L’étude vient combler le peu d’informations disponibles sur l’efficacité du virus inactivé dans le vaccin chinois, rapporte les journalistes hongrois.

L’étude semble démontrer que ni le genre, ni le délai entre l’administration de la seconde dose et l’exposition au virus n’a de conséquences dans la production d’anticorps nécessaires à la lutte contre la Covid-19. Cependant, l’âge est selon les chercheurs un facteur déterminant dans l’efficacité des vaccins : si des anticorps sont présents chez 90% des patients de moins de 50 ans, le chiffre descend à 75% pour les plus de 60 ans et 50% pour les plus de 80 ans.

Les auteurs de l’étude qui alarme une partie de la population hongroise, 54,1% des vaccinés ayant reçus ce vaccin, concluent le rapport en déclarant «un danger important est que, si l'absence de production d'anticorps se traduit effectivement par une protection plus faible contre la maladie, alors que les personnes âgées vaccinées avec Sinopharm se sentent et sont déclarées comme protégées contre la COVID-19, alors cette fausse promesse peut contribuer à une épidémie de la maladie dans cette population très vulnérable».

Pour rappel, le Maroc utilise actuellement trois vaccins différents, dont deux versions d'AstraZeneca et le vaccin Sinopharm.

Le Maroc a reçu pas moins de 18,5 millions de doses du vaccin chinois, ce qui représenterait 9.25 millions de personnes totalement vaccinées au Maroc. Si le taux de vaccination des personnes de plus de 60 ans est excellent, dépassant largement les 90% (94% pour les 60-64, 95% pour les 65-74 et 97% pour les plus de 74 ans), l'étude soulève le risque auquel sont exposés les personnes du troisième âge face à la Covid-19, même vaccinés.