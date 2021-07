Affaire Pegasus : L’Algérie condamne et ouvre une enquête

L’Algérie s’empare de l’affaire Pegasus. Le ministère algérien des Affaires étrangères a exprimé, jeudi 22 juillet dans un communiqué, «sa profonde préoccupation suite aux révélations émanant d’un consortium de nombreux organes de presse de grande renommée professionnelle et faisant état de l’utilisation à large échelle par les autorités de certains pays, et tout particulièrement par le Royaume du Maroc, d’un logiciel d’espionnage dénommé +Pegasus+ contre des responsables et citoyens algériens».

Le département de Ramtane Lamamra condamne une «atteinte systématique aux droits de l’Homme et libertés fondamentales qui constitue également une violation flagrante des principes et normes régissant les relations internationales» qui menacerait «le climat de confiance qui doit présider aux échanges et interactions entre les responsables et représentants des Etats».

Cette réaction du ministère des Affaires étrangères a été précédée, quelques heures plus tôt, par la publication d’un communiqué du procureur de la république près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger), annonçant l’ouverture d’une enquête préliminaire sur «l’existence d’un système d’intelligence informatique d’écoute et d’espionnage ayant visé les intérêts de l’Algérie, mais aussi des citoyens et des personnalités algériennes».