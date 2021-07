Pegasus : Bourita pointe des «assertions fallacieuses avancées par Forbiden Stories»

Le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita a réagi, ce jeudi, à la polémique sur le listing marocain de Pegasus, révélé par Forbiden Stories et Amnesty International. «Au-delà de cet écran de fumée – ce coup de bluff si je peux me permettre – monté de toutes pièces et sans preuve aucune, il convient de jeter la lumière sur les faits, loin de la polémique et de la calomnie», a-t-il déclaré dans une interview accordée à Jeune Afrique.

Il a ainsi accusé les deux organismes de se baser «uniquement sur de pures supputations», rappelant que «certains titres syndiqués au sein de ce consortium servent des agendas bien connus pour leur hostilité primaire envers le Maroc et sont ulcérés par ses succès sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI». «Nous mettons au défi leurs colporteurs dont Amnesty International et le consortium Forbiden Stories, ainsi que leurs soutiens et relais de fournir la moindre preuve tangible et matérielle en appui à leurs récits», a-t-il lancé.

Nasser Bourita a expliqué que «certains dans ce cartel de supports médiatiques et d’ONG n’arrivent pas à se faire à la réalité du Maroc qui réussit, se renforce et consolide sa souveraineté à tous les niveaux» et «pensent pouvoir le mettre sous emprise». Rappelant que «le Maroc rejette totalement ces allégations calomnieuses et dénuées de tout fondement», le ministre des Affaires étrangères a assuré que «le Maroc a choisi de faire confiance à la justice, en interne et à l’international».

«Les assertions fallacieuses avancées par Forbiden Stories sont basées sur des supputations et des conjectures. Le Maroc les met au défi de produire la moindre preuve, comme il l’avait fait en juin 2020 avec Amnesty International. Dois-je rappeler ici que le Maroc attend toujours, depuis plus d’une année, que cette ONG daigne enfin produire des preuves matérielles et répondant aux standards scientifiques universellement reconnus ?» Nasser Bourita

Pour le chef de la diplomatie, «ces pseudos révélations ne valent pas plus que toutes les précédentes, aussi farfelues les unes que les autres». «C’est une surenchère dans l’ineptie», conclut-il.