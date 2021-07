Pegasus : L’ancien patron de la DST française «doute» que le Maroc soit à l’origine de l’espionnage

«Je serai très prudent sur d’abord l’origine de l’établissement de ces listings. On attribue ça au Maroc, moi je reste prudent», a déclaré ce mercredi l’ancien patron de la Direction de la surveillance du territoire (DST) et de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI, actuelle DGSI) en France, Bernard Squarcini au micro d’Europe 1. Interrogé sur le projet Pegasus et ses révélations entre le Maroc et la France, il a rappelé que «le Maroc est un partenaire (…) adossé à d’autres grands pays, d’autres grandes puissances avec qui il coopère».

«Disons que c’est trop facile. Le colonel Moutarde, le poignard dans la cuisine…c’est le Cluedo», lance-t-il à propos de la théorie selon laquelle il pourrait s’agir d’un "contre-feu" où on «donne des indices qui mènent vers le Maroc pour cacher les origines réelles». Interrogé sur ceux qui sont derrière cette affaire, l’ex patron de la DST n’écarte aucune possibilité. «Tout est possible et le silence de l’Elysée est en conformité avec l’attente des résultats, comme l’a dit le Premier ministre, des orientations d’enquête», poursuit-il.

Quant à la «réponse diplomatique attendue», l’ancien patron du contre-espionnage français dit ne pas s’attendre à grand-chose. «Comme d’habitude. Rappelez-vous, quand WikiLeaks révèle que les présidents de la République ont été écoutés par la NSA, ça été un silence diplomatique très profond», rappelle-t-il. «Il est évident qu’entre quatre yeux, ensuite, les présidents se parlent», conclut-il.

L'avis de Bernard Squarcini a déjà fait réagir Jean-Luc Mélenchon, fondateur de France Insoumise. «Les connaisseurs savent que c'est trop facile et bien commode d'accuser le Maroc alors même que son Roi a été espionné», lance sur son compte Twitter celui qui a déjà pointé la responsabilité du gouvernement israélien dans cette affaire.