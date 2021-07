Marocain tué en Italie : Matteo Salvini défend le conseiller de son parti, auteur du crime

Matteo Salvini, secrétaire fédéral de la Ligue du Nord et ancien ministre italien de l'Intérieur. / DR

Le leader d'extrême droite italien Matteo Salvini a justifié et défendu, ce mercredi, le conseiller de son parti, la Ligue du Nord, Massimo Adriatici, qui a abattu hier un Marocain dans la commune de Voghera (Nord). «L'hypothèse de la légitime défense est à prendre en considération. C'est un professeur de droit pénal, ancien policier, avocat pénaliste, connu et estimé dans cette ville, victime d'une attaque à laquelle il a accidentellement répondu», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

Adriatici, conseiller à la sécurité à la mairie de Voghera, a abattu mardi un homme de 39 ans de nationalité marocaine sur une place de cette ville et est actuellement assigné à résidence en attendant des éclaircissements sur ce qui s'est passé. Selon une première reconstitution des événements, publiée par les médias, le conseiller avait appelé la police lorsqu'il a constaté que le Marocain dérangeait les clients d'un bar et que ces derniers, s'en rendant compte, l'ont poussé, ce qui a provoqué la bagarre. «Il m'a poussé et a déclenché le tir, il était furieux de mon appel à la police», a déclaré l'homme politique aux agents, selon la presse italienne.

Le sénateur Salvini a ignoré les demandes des partis de gauche visant à condamner ce meurtre et a défendu son partisan dans une vidéo sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il avait agi «en légitime défense» lorsqu'il s'était senti «agressé par le migrant».

«Malheureusement, il a tué un citoyen étranger qui, d'après ce que l'on sait, est connu dans la ville et les forces de l'ordre pour ses violences, attaques et même actes obscènes dans des lieux publics», a ajouté l'ancien ministre de l'Intérieur. «Par conséquent, avant de condamner une bonne personne qui a été attaquée et qui a réagi, attendons la reconstitution des faits.»