Football : Le club rwandais Rayon Sports s’allie au Raja de Casablanca

Le club de football rwandais, Rayon Sports, a annoncé la signature d’un accord de partenariat de cinq ans avec le géant marocain Raja Casablanca (RCA). «Nous sommes ravis d'avoir conclu ce partenariat avec le club du siècle, le Raja CA, et nous avons hâte de partager une relation fructueuse ensemble», a déclaré le président de Rayon Sports, Jean Fidele Uwayezu, dans un communiqué publié mercredi.

Les deux clubs travailleront sur de nombreux projets, notamment le développement des jeunes joueurs, l'échange de joueurs et la promotion de l’utilisation de la technologie dans le football, a détaillé le responsable. «Ce partenariat est une autre étape positive dans le processus de croissance et de développement de notre club et une excellente opportunité de collaborer avec un club prospère et historique», a-t-il souligné.

«Nous sommes sûrs que ce partenariat profitera aux joueurs, au staff et aux fans», a ajouté le président de Rayon Sports.

En vertu de l’accord signé, Rayon Sports bénéficiera de l'expertise footballistique et opérationnelle du Raja, tandis que la collaboration se concentrera sur le partage des installations sportives et l'organisation de matchs amicaux entre les deux clubs.

Basé à Nyanza dans la province du Sud, Rayon Sports est l’un des clubs de football les plus populaires au Rwanda. Le club rwandais a participé à sept reprises à la Ligue des champions africaine, en 1982, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, et enfin 2014.

En 2018, le Rayon sports devient la première équipe d'Afrique de l'Est à réussir à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de la confédération. Le club est finalement éliminé par l'équipe nigériane d'Enyimba.