Plus de 283 700 bénéficiaires du Programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées

Un total de 283 758 personnes, dont 275 981 femmes, ont bénéficié du programme national de lutte contre l’analphabétisme dans les mosquées et à travers la télévision et internet au titre de l'année scolaire 2020-2021, indique le ministère des Habous et des affaires islamiques. Depuis son lancement en l’an 2000, le programme national de lutte contre l’analphabétisme dans les mosquées a profité à un total de 3 911 384 personnes, dont 3 459 817 femmes, soit un taux de 88,46%, a précisé le ministère dans un communiqué.

Pour assurer la mise en œuvre dudit programme le ministère a mobilisé près de 7 000 mosquées et a chargé quelque 8 000 encadrants, 1 200 coordinateurs et conseillers pédagogiques et 360 formateurs pédagogiques, ajoute la même source, notant que le ministère vise l’inscription de 300 000 bénéficiaires au titre de l’année scolaire 2021-2022.

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie du Covid-19, le ministère a adopté le système d’enseignement à distance via la télévision et internet, programmant quelques 180 épisodes éducatifs pour le premier et le second niveau chacun, diffusés sur la chaîne de télévision «Assadissa» et disponibles également sur les sites électroniques du ministère et de la chaîne.

Pour une large adhésion des bénéficiaires à ces programmes, le ministère avait mis en place des campagnes médiatiques pour amener les apprenants à suivre les épisodes programmés et à participer régulièrement aux groupes interactifs animés par les encadrants pédagogiques, a poursuivi la même source. De même, afin d’assurer l’efficience et l’efficacité de l’opération d'apprentissage, le ministre a organisé des cours de soutien à distance.

Afin d'améliorer le mode d'apprentissage à distance, le ministère réorganise le contenu andragogique et pédagogique du programme d'alphabétisation dans les mosquées, et à travers la télévision et Internet, pour le premier et le second niveau, et a préparé, à cet effet, de nouveaux contenus éducatifs, conclut le communiqué.