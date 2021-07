Un Marocain tué par balle en Lombardie par un conseiller de la Ligue du Nord

Un Marocain de 39 ans a rendu l’âme, mardi soir, dans un hôpital de Voghera, ville italienne située en Lombardie, dans le nord-ouest de l'Italie. Selon des médias locaux, le ressortissant marocain a succombé à une blessure par balle. Celle-ci a été tirée par Massimo Adriatici, 47 ans, avocat, ex-policier et actuel conseiller municipal au nom de la Ligue du Nord.

Les faits se sont produits vers 22h15 un mardi soir sur la Piazza Francesco Meardi, devant un bar. D'une première reconstitution réalisée par les carabiniers il semble que tout soit né d'une dispute qui a éclaté entre l’avocat et l’homme de 39 ans d'origine marocaine. Massimo Adriatici, au plus fort du différend, aurait sorti un pistolet de calibre 22 et tiré sur sa victime. Après avoir été secouru, le Marocain a été transporté à l'hôpital où il a succombé à sa blessure peu après les faits.

Massimo Adriatici, né en 1974, est propriétaire d'un cabinet d'avocats et est professeur de droit et de procédure pénale dans une école pour la police d'État. Militant de la Ligue, il a été élu conseiller à la Sécurité et à la Police Locale de la Commune de Vogher en octobre 2020.

Des témoins oculaires ont indiqué qu’Adriatici aurait confronté sa victime avec le pistolet dans une main et son téléphone portable dans l'autre. L’ex-commissaire est désormais assigné à résidence alors que l'enquête des carabiniers se poursuit.