Maroc : Grâce royale au profit de 761 personnes à l'occasion de l'Aïd Al Adha

Le roi Mohammed VI a accordé sa grâce, à l'occasion de l'Aïd Al Adha, à 761 personnes, dont certaines sont en détention et d'autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du royaume, indique un communiqué du ministère de la Justice.

Ainsi, les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 658 détenus. Il s'agit de 639 détenus qui bénéficient d'une remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion, 14 détenus qui bénéficient d'une commutation de la peine perpétuelle en peine à temps et 5 détenus qui profitent d'une grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion.

Par ailleurs, 103 personnes bénéficient de cette grâce tout en étant en liberté. Il s'agit de 57 personnes qui profiteront d'une grâce sur la peine d'amende et 40 détenus qui bénéficient d'une grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat. De plus, 4 détenus bénéficient d'une grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende, alors que deux autres bénéficient d'une grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende.