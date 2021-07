Aïd Al Adha : Des abattoirs communaux de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ouverts à titre gracieux

Plusieurs communes relevant de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont annoncé l’ouverture, à titre gracieux, des abattoirs communaux à l'occasion de l’Aïd Al Adha, au profit des citoyens désirant y accomplir le rituel du sacrifice. Ainsi, les abattoirs de Tétouan, Martil, M’diq, Fnideq, Ouezzane, Ksar El Kébir et d’autres villes, seront ouverts durant les jours de l’Aïd Al Adha, ont indiqué les communes concernées dans des communiqués, notant que les bouchers ont été formés et sensibilisés quant à la nécessité de respecter les mesures sanitaires et les protocoles en vigueur.

Ces abattoirs seront ouverts pour tous les citoyens souhaitant accomplir le rituel du sacrifice, mais qui ne disposent pas d’un espace suffisant dans leurs domiciles pour ce faire, avec la possibilité d’être accompagné par un boucher ou de solliciter les bouchers de l’abattoir.

Par ailleurs, ces communes appellent à la nécessité de respecter les mesures préventives préconisées par les autorités compétentes, afin de contrer la propagation du Covid-19, ainsi que les conditions d’organisation établies par les directions des abattoirs communaux.

Elles invitent également les citoyens à se présenter la matinée de l’Aïd Al Adha, afin d’obtenir le numéro désignant l’ordre d’abattage.

Il est à noter que certaines communes ont ouvert la possibilité de s’enregistrer à distance, afin de pouvoir organiser au mieux cette opération et d'éviter toute foule inutile la matinée de l’Aid Al Adha.