Pegasus : RSF et le Canard Enchainé portent plainte contre X

A la suite des innombrables rebondissements de l’affaire du logiciel Pegasus, le journal Le Canard Enchaîné et Reporter Sans Frontières (RSF) ont décidés de porter plainte contre X, notamment pour atteinte à l’intimité de la vie d’autrui, violation du secret des correspondances, collecte frauduleuse de données personnelles, introduction frauduleuse de données, extraction et accès frauduleux à des systèmes automatisés de données et entrave indue à la liberté d’expression et atteinte à la confidentialité des sources.

Les dépôts arrivent après les nombreuses plaintes déjà déposées, notamment par Edwy Plenel, l’enquête ouverte au parquet de Paris, et la démarche judiciaire entreprise par le Royaume du Maroc, accusé d’avoir commandité l’espionnage de plusieurs journalistes et hommes politiques français, algériens et marocains.

C’est seulement la deuxième plainte déposée contre X par Le Canard après l’«affaire des plombiers» de 1973 qui avait révélé au grand public leur mise sous écoute par la Direction de la sécurité du territoire, les journalistes préférant assurément être lus qu’écoutés.

Logiciel espion : "Le Canard" porte plainte pour la 2e fois de son histoire — @canardenchaine (@canardenchaine) July 20, 2021

Pour sa part, RSF dépose cette plainte aux côtés des journalistes marocains Omar Brouksy et Maati Monjib, le premier visé pour ses travaux sur la monarchie et le second pour ses engagements pour la liberté de la presse et sa défense des droits de l’Homme, selon RSF.

L'ONG a d’ailleurs annoncé, dans son communiqué, que «les intrusions dans les communications privées d’activistes et de journalistes ne sauraient être justifiées par des nécessités de sécurité ou de défense, mais visent uniquement à permettre que les opposants soient traqués et bâillonnés». Si sa plainte ne nomme pas expressément le Maroc, l’organisation ne manque pas de nommer expressément le groupe NSO comme cible, pour son commerce de logiciels espions.