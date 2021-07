Vidéos de Raissouni : L'Observatoire des prisons suspend ses liens avec la DGAPR

L’Observatoire des prisons a réagi, ce mardi, au communiqué incendiaire publié, la veille, par la Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion pour tirer à boulets rouges sur la Coalition marocaine des instances des droits de l’Homme. Dans un communiqué, l'observatoire a rappelé qu’il «s'aligne moralement et juridiquement sur la dignité et les droits des détenus, leur sécurité humaine et l'humanisation et la sécurité des prisons».

L'Observatoire marocain des prisons dit ainsi «rejeter ce que la Délégation générale a exprimé à son encontre, à travers sa déclaration qui puise dans un langage d'attaques, de calomnies et de fausses accusations contre ses militants et dans les composantes de la Coalition marocaine des instances des droits de l'Homme». Il affirme que ces accusations «ne le découragera pas de poursuivre son travail conscient et responsable pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés il y a plus de vingt ans».

L'observatoire annonce ainsi que le communiqué de la DGAPR publié lundi est «faux», en ajoutant que ses visites à Soulaiman Raissouni émanent de la volonté de «protéger sa sécurité et sa vie, notamment sa situation qui, contrairement à ce que la DGAPR avance et prétende, est alarmante». L’occasion de préciser que le médecin de l'établissement a «lui-même alerté les membres qui l'ont visité et leur a également notifié que l'état de santé du journaliste détenu nécessite son transfert à l'hôpital pour effectuer des suivis médicaux».

L’instance pointe l’absence de «date et de lieu» pour les enregistrements publiés du journaliste avec le communiqué de presse de la DGAPR, notant qu’en plus du fait que cela constitue une violation de la vie privée et des données personnelles de la personne concernée, elles sont considérées par les membres de l’observatoire ayant rendu visite au détenu comme de l’espionnage.

L'Observatoire annonce ainsi sa décision de suspendre ses relations avec la DGAPR «jusqu'à ce que la Délégation possède véritablement l'esprit de coopération transparente et responsable et la conviction définitive de l'intérêt d'ouvrir des voies de partenariat avec les organisations de la société civile et avec les Observatoire marocain des prisons».