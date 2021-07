Aïd Al Adha : Une misse en garde contre les risques d'intoxication due au charbon

Le ministère de la Santé a mis en garde contre les risques d'intoxication au monoxyde de carbone, due à l'utilisation du charbon à l'occasion de l'Aïd Al Adha et les pratiques l'accompagnant. Dans un communiqué, le ministère a appelé, mardi, les citoyens à la vigilance quant à l'utilisation du charbon qui provoque certains cas d'intoxication, suite à une mauvaise manipulation au moment de la préparation de repas liés à cette fête religieuse.

Afin d'éviter tout risque d'intoxication et garantir le déroulement de cette fête dans de bonnes conditions sanitaires, le Centre antipoison et de pharmacovigilance au Maroc (CAPPM), relevant du ministère de la Santé, met en garde contre l'utilisation du charbon dans des espaces clos, qui ne sont pas bien aérés. Au lieu de cela, le CAPPM recommande d'utiliser le charbon à l'extérieur, dans des espaces ouverts comme les balcons et les terrasses. Il conseille, également, d'ouvrir les fenêtre avant toute utilisation du charbon et au moment de la cuisson.

Pour les maisons et appartements ne disposant pas d'une bonne aération, il est conseillé d'utiliser les réchauds électriques, poursuit le CAPPM, soulignant la nécessité d'intervenir rapidement pour sauver la vie de la personne intoxiquée. A cet effet, le numéro économique du centre (0801000180) est mis à disposition des citoyens 24h/24h pour toute demande de consultation médicale.