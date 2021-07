Espionnage Pegasus : Responsables et diplomates algériens sur le listing marocain

Sabri Boukadoum et Ramtane Lamamra, respectivement ancien et actuel chef de la diplomatie algérienne. / DR

Le Maroc, en plus d’avoir ciblé des journalistes et des activistes marocains et français, aurait sélectionné pas moins de 6 000 numéros de téléphone en Algérie comme cibles potentielles du logiciel espion Pegasus de la société israélienne NSO. Selon les révélations de Forbidden Stories et Amnesty International, reprise par Le Monde, ces numéros appartiennent à «des responsables politiques, des militaires, des chefs des services de renseignement, des hauts fonctionnaires, des diplomates étrangers en poste ou des militants politiques».

D’après le quotidien français, «les numéros présumés de citoyens algériens, diplomates pour la plupart, ont été visés au moins en Afrique du Sud, en Angola, en Belgique, au Burkina Faso, au Canada, en Côte d’Ivoire, aux Emirats arabes unis, en Egypte, en Espagne, en Mauritanie» et dans d’autres pays. La même source cite, à cet égard, Abdelkader Mesdoua, l’actuel ambassadeur algérien à Paris, le colonel Karim Hadj Sadok, attaché militaire de la représentation diplomatique.

Il s’agirait aussi de l’ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt et de celui de l’Union européenne à Alger, John O’Rourke. De plus, les trois récents chefs de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, Abdelkader Messahel et Sabri Boukadoum seraient également visés, en plus de Noureddine Ayadi, ex-secrétaire général du ministère des affaires étrangères puis de directeur de cabinet de la présidence de la République.

Rabat aurait également espionné des personnalités de l’entourage de l’ancien président algérien, Abdelaziz Bouteflika, Le Monde citant Saïd, Nacer et Zhor Bouteflika, en plus des chefs des services de renseignement algérien sous l’ancien président, à savoir les généraux Ali Bendaoud, Wassini Bouazza et Bachir Tartag.

La même source cite aussi comme cibles l’actuel chef d’état-major de l’armée, Saïd Chengriha en plus de l’un des fils de Mourad Gaïd Salah, dont le numéro figure également sur le listing marocain du système Pegasus.