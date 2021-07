Maroc : 97% des personnes âgées de 75 ans et plus complètement vaccinées

Alors que le ministère de la Santé tarde à publier les détails sur les chiffres relatifs à la vaccination au Maroc, le Comité technique et scientifique de la vaccination anti-Covid prend le relai. Lundi, le président de la Société marocaine des sciences médicales (SMSM) et membre du Comité, Dr. Moulay Saïd Afif a évoqué les taux de couverture de la vaccination anti-Covid au Maroc, au 17 juillet 2021.

Dans une déclaration à nos confrères de Médias24, il a ainsi indiqué que 97% des personnes âgées de 75 ans et plus ont été complètement vaccinées. Ce taux atteint 95% pour celles âgées de 65 à 74 ans et 94% pour les 60-64 ans. En revanche, seulement 69% des personnes âgées de 40 à 59 ans ont reçu les deux doses du vaccin anti-Covid, a fait remarquer l’expert.

Dans ce sens, Moulay Saïd Afif a réitéré les appels du ministère de la Santé à se faire vacciner, surtout ceux âgés de moins de 60 ans, dans le but d’«améliorer la couverture actuelle au plus vite». Le membre de Comité technique et scientifique de la vaccination anti-Covid a rappelé que «les personnes porteuses de maladies chroniques, surtout le diabète, ainsi que l’obésité» risquent de «contracter des formes graves du Covid en cas de non vaccination».

Samedi, le ministère de la Santé a annoncé l’élargissement de la campagne nationale de vaccination aux personnes âgées de 30 à 35 ans. Le même jour, le Royaume a reçu 2 millions de doses du vaccin Sinopharm en provenance de la Chine.

Jusqu'à lundi, 11 219 675 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19, alors que 9 622 075 personnes ont reçu la deuxième.