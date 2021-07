Amnesty International appelle à accorder un «nouveau procès équitable» à Omar Radi

En réaction à la condamnation du journaliste et militant Omar Radi à six années de prison, Amnesty International a appelé lundi à lui accorder un «nouveau procès équitable». Dans une déclaration, l’ONG a rappelé que son procès a été «entaché par des violations flagrantes des règles de procédure pour des accusations d’espionnage et de viol».

«Avant son arrestation, Omar Radi était harcelé par les autorités en raison de son courageux travail journalistique dans lequel il critiquait les violations des droits humains et dénonçait la corruption. Depuis le début de son procès, celui-ci a été entaché d’irrégularités», a indiqué Amna Guellali. Directrice régionale adjointe pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient à Amnesty International, elle a rappelé que le journaliste «a été privé du droit à préparer une défense adéquate, son équipe légale et lui se sont vus refuser l’accès à certaines des preuves retenues contre lui, et toutes leurs demandes de convocations de témoins pour sa défense dans les affaires le mettant en cause ont été rejetées».

«Condamner quelqu’un à six années en prison après une procédure aussi viciée, ce n’est pas de la justice. Les autorités marocaines doivent de toute urgence lui accorder un nouveau procès conforme aux normes internationales en la matière», a-t-elle insisté, en pointant notamment du doigt le fait que le journaliste «a été maintenu à l’isolement durant près d’un an».

Le 29 juillet 2020, Omar Radi a été arrêté et inculpé d’«atteinte à la sécurité intérieure et extérieure» de l’Etat, accusé d’avoir reçu des fonds de «services de renseignement étrangers». Il a également été inculpé de «viol» et d’«attentat à la pudeur». La chambre criminelle de première instance de la Cour d'appel de Casablanca l’a condamné, lundi, à six ans de prison ferme, assorti d’un dédommagement de 200 000 dirhams.