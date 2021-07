Le président tunisien visite l’hôpital de campagne mis en place par le Maroc

La présidence tunisienne a annoncé que le président tunisien a visité, lundi soir, l'hôpital de campagne mis en place par le royaume du Maroc, dans le cadre de sa contribution au soutien des efforts de la Tunisie pour lutter contre la propagation du coronavirus. Sur sa page Facebook, la présidence tunisienne a indiqué que Kaïs Saïed a été informé sur «les différentes composantes de cet important hôpital de campagne et les lits de réanimation qu'il offre».

Des infrastructures «qui contribueront à alléger la pression exercée sur les hôpitaux et permettront le renforcement des capacités du système de santé du pays pour accueillir les patients infectés par le coronavirus et de leur permettre de recevoir les soins médicaux nécessaires», ajoute-t-on.

Kaïs Saïed a ainsi exprimé ses «grands remerciements et sa grande gratitude au royaume du Maroc pour cette noble initiative, qui reflète la force et les liens de fraternité sincères entre les deux pays et valorise les valeurs de synergie et de solidarité entre les deux peuples frères, notamment dans des conditions sanitaires si difficiles», indique-t-on. Il a ajouté que le peuple tunisien «n'oubliera jamais les positions historiques de nombreux pays frères et amis et leur position aux côtés du pays pour faire face à cette pandémie, et leur mobilisation pour fournir divers types de soutien».

Le président tunisien a également salué l'équipe médicale et technique tunisienne et marocaine pour «le grand effort déployé pour accélérer l'achèvement de la mise au point de cet hôpital de campagne jusqu'à ce qu'il soit prêt à recevoir des patients dans les prochains jours».