Maroc : Le PPS dévoile son programme électoral pour les prochaines élections

Le parti du Progrès et du socialisme (PPS) a affirmé, lundi à Rabat, que son programme national pour les prochaines échéances électorales est basé sur trois axes majeurs à savoir une économie forte au service du développement et de la souveraineté, l'humain au cœur des politiques publiques et renouveau de l'élan démocratique et approfondissement de la consécration institutionnelle.

Le PPS «mène ces élections menu d'un programme élaboré par ses militantes et militants et avec la participation des citoyennes et citoyens à travers des rencontres organisées pour l'écoute de leurs préoccupations», a indiqué le secrétaire général du PPS, Nabil Benabdallah, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du programme électoral de son Parti.

Le but à court terme est de réaliser un taux de croissance de 6%, ce qui nécessite d'éliminer les entraves à l'investissement, promouvoir la compétitivité des entreprises, lutter contre toutes les formes de l'économie de rente et de trouver un équilibre entre la compétitivité, les bonnes conditions de travail et le respect des droits des travailleurs, a soutenu Nabil Benabdallah.

Il a aussi mis en avant le renforcement du rôle de l'Etat et le développement de nouvelle relation avec les autres acteurs, à partir de sa mission «développementiste» et sa responsabilité de garant de l'équité sociale et territoriale. Il a également insisté sur l'importance de promouvoir un secteur privé productif et responsable socialement et écologiquement, de renforcer l'Etat de droit dans les affaires et de mener une véritable politique d'industrialisation, base incontournable d'une croissance inclusive et durable.

Pour ce qui est de mettre l'humain au cœur des politiques publiques, le PPS évoque la nécessité de mettre en œuvre la loi-cadre relative à la généralisation de la protection sociale à l'horizon 2025, parachever une véritable réforme des retraites, réformer en profondeur le système de santé pour assurer le droit à la santé pour tous ainsi que d'investir dans l'école publique, la formation et la recherche scientifique. Dans le même sens, le parti insiste sur l'impératif d'aller résolument vers la parité et l'égalité.

S'agissant de l'axe de renouveau démocratique et d'édification institutionnelle, la formation politique veut renforcer le rôle des acteurs politiques et faire de la compétition politique, loyale et responsable, le fondement d'une pratique normale, citoyenne et civique.