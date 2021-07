Terrorisme : 84 cellules terroristes démantelée par le BCIJ depuis 2015

Un total de 84 cellules terroristes ont été démantelées par le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) depuis sa création en 2015, preuve du statut du Royaume comme partenaire stratégique à l’international dans la lutte anti-terroriste, a affirmé Cherkaoui Habboub, le directeur du BCIJ. Dans une interview accordée à la MAP, directeur à précisé que 78 cellules étaient en lien avec Daech et 6 juraient par l'idéologie de la nébuleuse Al-Istihlal wal Faye. Le BCIJ comme bras judiciaire de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a traduit en justice 1 357 individus dont 14 femmes et 34 mineurs liés à des affaires de terrorisme, a-t-il ajouté.

Parmi eux, 137 individus arrêtés revenaient de zones de combat, parmi lesquels 115 rentrés de la scène syro-irakienne, 14 ex-membres de Daech en Libye et 8 autres extradés vers le Maroc dans le cadre de la coordination entre le Royaume et les États-Unis.

Le directeur n'a pas manqué de souligner que l'approche holistique et proactive du Royaume lui permet de s'imposer en véritable partenaire stratégique en matière de lutte anti-terroriste à l’échelle régionale et internationale. En témoigne les récentes affaires ayant conduit à une arrestation à Rome, d'éviter un attentat en France et de démanteler avec l'aide des États-Unis une cellule terroriste à Oujda.

Le directeur du BCIJ a, à cet égard, souligné la volonté du Maroc de hisser le niveau de coopération sécuritaire en matière de lutte anti-terroriste avec l’ensemble des partenaires, ajoutant que le Royaume est entièrement engagé dans cette perspective.

Le Maroc a adopté et signé tous les pactes et conventions des Nations unies de lutte anti-terroriste et de coopération sécuritaire, souligne le directeur qui ajoute que le pays est «engagé de façon continue, agissante et inconditionnelle en faveur de la coopération internationale afin de garantir la sécurité de ses citoyens ainsi que celle de ses partenaires et amis». Habboub a cependant tenu à mettre en avant le rejet par l'Algérie de coopération en matière sécuritaire et anti-terroriste, qui affaiblit, selon lui, l'ensemble de la région.