Maroc : Retour des mesures restrictives face à la flambée de Covid-19

Le gouvernement a annoncé, ce lundi soir, avoir décidé un ensemble de mesures, à partir de vendredi prochain, pour limiter la propagation du coronavirus. Dans un communiqué, l’exécutif a précisé que les mesures comprennent un couvre-feu nocturne de onze heures du soir à quatre heures trente du matin, sur l’ensemble du territoire national. Sont exclues de cette interdiction les personnes travaillant dans des secteurs et activités vitaux et essentiels et les personnes ayant des conditions médicales urgentes.

De plus, le gouvernement a décidé de conditionner les déplacements entre les provinces et les régions à la nécessité de présenter une attestation de vaccination ou une autorisation administrative spéciale de circulation délivrée par les autorités territoriales compétentes.

Il s’agit également d’interdire toutes les fêtes et mariages et les funérailles, avec un maximum de 10 personnes pour celles-ci. Le gouvernement a également décidé, pour les cafés et restaurants, les moyens de transport public et les piscines d’imposer une capacité maximale de 50%.

«Les rassemblements et activités dans les espaces ouverts ne doivent pas dépasser 50 personnes, avec obligation d'obtenir une autorisation auprès des autorités locales si ce nombre dépasse», poursuit le communiqué.

Pour le gouvernement, «la situation actuelle impose le strict respect de toutes les directives des pouvoirs publics et de toutes les mesures de préventives adoptées par les autorités sanitaires, de la distanciation physique, des règles générales d'hygiène et de l'obligation de porter des masques de protection, afin de préserver les acquis importants réalisés par notre pays face à cette pandémie».