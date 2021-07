La France reconnait le vaccin Covishield utilisé au Maroc

Après la conférence de presse de Gabriel Attal sur la situation épidémique en France et le projet de loi anti-Covid, la France a mis à jour ses conditions d’accès au pays en provenance d’un pays de la liste B. Au programme du changement on retrouve principalement la reconnaissance de la version indienne du vaccin AstraZeneca, nommé «Covishield» produite par le Serum Institute of India.

Les citoyens marocains vaccinés par cette version pourront désormais se rendre en France sans devoir justifier d’un motif impérieux, sans devoir produire un test PCR négatif ni se soumettre à un auto-isolement de 7 jours, soit les mêmes conditions que les autres personnes vaccinées.

La reconnaissance du vaccin arrive quelques jours après que plusieurs journaux indiens aient révélé que l’Agence Européenne des Médicaments n’avait toujours reçu aucune demande de reconnaissance du vaccin, ce qui permettrait pourtant de rendre le vaccin in jure admissible par l’ensemble des États de l’Union.

La liste des pays de la zone orange et des conditions d'entrée et de sortie du territoire relative aux pays concernés est disponible sur le site du gouvernement.