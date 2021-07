Après une longue absence, Brahim Ghali prononce un discours depuis Alger

Après une longue absence de quatre mois, Brahim Ghali est réapparu. Le chef du Polisario, visiblement rétabli de son infection du Covid-19, a prononcé un discours d’environ 12 minutes diffusé par la chaîne TV du Front, ce lundi soir, depuis Alger à l’occasion de la fête d’El Aid el Kébir.

Outre les traditionnels messages sur la poursuite de la lutte armée jusqu’à l’indépendance et la condamnation de la politique du Maroc, Ghali a tenu à couvrir d’éloges l’Algérie et son président Abdelmadjid Tebboune. «La République islamique sœur de Mauritanie» et son «peuple» ont eu droit également aux félicitations de Ghalli mais sans citer le président Mohamed Cheikh Ould El Ghazouni.

Ce discours devrait relancer les interrogations sur ce qui empêche encore le retour du chef du Polisario dans les camps de Tindouf qu’il a désertés depuis son évacuation mi-avril, d'abord vers l’hôpital militaire Ain Naaja à Alger et ensuite à en Espagne, avant de revenir près d'Alger.