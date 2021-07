Des vidéos de Soulaiman Raissouni presque nu scandalisent les internautes

A l’image de la vidéo de Nasser Zefzafi qui a fuité en juillet 2017, montrant ses membres pour attester de l’absence de traces de violences, deux nouvelles vidéos non datées viennent d’être publiées et concernent cette fois le journaliste Soulaiman Raissouni.

Ainsi, sur la première, on le montre assis devant sa cellule, en compagnie de deux personnes, dont l’un est sur un ordinateur portable. Le journaliste détenu, condamné il y a 10 jours à cinq ans de prison ferme pour agression sexuelle est habillé. Il se lève, se rend dans sa cellule pour quelques secondes avant de revenir s’assoir, à l’aide d’une béquille, devant ses deux interlocuteurs.

La deuxième, que Yabiladi choisit de ne pas publier, ne peut être que condamnable. Le journaliste y est ainsi vêtu d’un short et un t-shirt. Il porte une serviette et vient déposer une chaise devant sa cellule, avant d’enlever son t-shirt pour s’apprêter à faire sa toilette.

Publiée également il y a quelques heures, cette vidéo provoque déjà une vague d’indignation. Ainsi, la nièce du journaliste, Hajar Raissouni a dénoncé la publication de ces images «à l’insu» de Soulaiman Raissouni. «Le délégué pénitentiaire publie une vidéo du journaliste Soulaiman Raissouni de l'intérieur de la prison à son insu, alors qu'il s'apprête à prendre une douche devant la porte de sa chambre», a-t-elle indiqué.

The prison delegate publishes a video of journalist Suleiman Raissouni from inside the prison without his knowledge, as he prepares to take a shower in front of his room door.

