Maroc : Le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé démis de ses fonctions

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb a décidé, ce lundi, de limoger le secrétaire général de la Santé. «A partir du 19 juillet, il est mis fin aux fonctions de Monsieur Abdellilah Boutaleb en tant que secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, qui rejoint son poste initial de directeur des hôpitaux et des soins ambulatoires», indique le ministre dans une note de service, adressée à «l’ensemble des services centraux et déconcentrés» du département et consultée par Yabiladi.

Abdelilah Boutaleb a été nommé par intérim en octobre 2019, pour occuper le poste vacant depuis le limogeage de Hicham Nejmi, démis de ses fonctions après son implication présumée dans un incident survenu dans un hôtel à Agadir. Il a été nommé, en septembre 2018, directeur des hôpitaux et des soins ambulatoires au ministère de la Santé.

Plusieurs sources mettent en lien cette nouvelle décision de Khalid Ait Taleb et la publication du rapport de la mission parlementaire exploratoire sur les accords menés par le ministère de la Santé à la lumière de la pandémie du nouveau coronavirus, qui a révélé un certain nombre de violations et de pratiques ayant entaché les marchés.